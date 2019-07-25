В Генпрокуратуре рассказали о третьем деле ЮКОСа

Global Look Press

В Генпрокуратуре России рассказали о третьем деле ЮКОСа, сообщает РИА «Новости».

По словам официального представителя ведомства Александра Куренного, идет расследование хищения акций и отмывание полученных средств.

В рамках третьего дела расследование в отношении бывших владельцев работников компании соединили с делом о легализации акций бывшим главой ЮКОСа Михаилом Ходорковским в 90-е годы.

Сумма хищений по делу Ходорковского, по данным следствия, превышает $6 млрд.