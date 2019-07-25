Около 30% россиян мечтают о даче

Больше трети граждан России хотели бы приобрести дачу, сообщает т со ссылкой на опрос ВЦИОМ.

Согласно данным, 31% россиян хотели бы в будущем купить дачу, притом дом должен быть оборудован коммуникациями и находиться не очень далеко.

Отмечается, что сейчас 42% горожан владеют загородной недвижимостью, а более половины хотели бы приобрести ее.

59% опрошенных заявили, что желание купить дачу связано с выращиванием фруктов и овощей, 48% расценивают приобретение загородной недвижимости как место для отдыха и развлечения за городом, 30% было бы интересно заняться декорированием.

Отказ от покупки дачи связан с нехваткой средств – 19% или состоянием здоровья – 16%.

Ранее опрос ВЦИОМ показал, что россияне стали меньше жаловаться на ЖКХ.