Россиян научат выявлять поддельный алкоголь

В Госдуме предложили создать инструкцию по выявлению поддельного алкоголя, сообщает RT.

С соответствующим предложением выступил депутат Виктор Зубарев.

По его словам, контрафактный алкоголь наносит ущерб экономике государства, а также здоровью россиян. Отмечается, что смертельное отравление суррогатным алкоголем растет, а также повышается заболеваемость сердечно-сосудистой системы.

Депутат добавил, что поддельные спиртные напитки продаются под видом легальных популярных брендов и привлекают ценой.

Чтобы покупатели смогли отличить контрафакт от реальной продукции, предлагается создать инструкцию, с помощью которой можно будет проверить акцизную марку, фирменную тару и этикетку.

Кроме того, можно будет установить приложение «Антиконтрафакт Алко», которое поможет выявить подделку с помощью специального QR-кода.

В обращении сказано, что владельцы магазинов обязательно должны будут разместить инструкцию в отделах, где продаётся алкоголь.

Ранее сообщалось, что продажи алкоголя ночью хотят ужесточить.