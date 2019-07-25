В Минтруде хотят сделать предоставление маткапитала бессрочным

<img src="//img.gazeta.ru/files3/993/12283993/RIAN_2568230.HR-pic905-895x505-47628.jpg">

В российском Минтруде заявили о необходимости сделать материнский капитал бессрочной мерой, передает РИА «Новости».

По словам первого замглавы ведомства Алексея Вовченко, изменения в соответствующем законопроекте пока не предусмотрены.

«Мы традиционно всегда настаивали, как Минтруд, у нас были инициативы, что материнский капитал должен быть какой-то бессрочной мерой», — сказал Вовченко.

Он добавил, что эта мера должна быть не только бессрочной, но и существенной. Вовченко заявил, что это позволит избежать трехгодовых задержек, которые были в прошлом бюджетом цикле.

Ранее министр труда и социальной защиты страны Максим Топилин заявил, что в России увеличат материнский капитал с 1 января 2020 года.