В Минтруде хотят сделать предоставление маткапитала бессрочным
В российском Минтруде заявили о необходимости сделать материнский капитал бессрочной мерой, передает РИА «Новости».
По словам первого замглавы ведомства Алексея Вовченко, изменения в соответствующем законопроекте пока не предусмотрены.
«Мы традиционно всегда настаивали, как Минтруд, у нас были инициативы, что материнский капитал должен быть какой-то бессрочной мерой», — сказал Вовченко.
Он добавил, что эта мера должна быть не только бессрочной, но и существенной. Вовченко заявил, что это позволит избежать трехгодовых задержек, которые были в прошлом бюджетом цикле.
Ранее министр труда и социальной защиты страны Максим Топилин заявил, что в России увеличат материнский капитал с 1 января 2020 года.