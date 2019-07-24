Первое дело по факту массовой гибели пчел возбуждено в России
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В Орловской губернии было возбуждено уголовное дело по факту массовой гибели пчел. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на СУ СК по региону.
Как отмечается, на одной из пасек в данном регионе было зафиксирована гибель более 300 пчелосемей.
Согласно заявлению СК, причиной гибели пчел стало нарушение правил при обработке пшеницы для борьбы с болезнями и вредителями растений
Уточняется, что следствие возбудило дело по статье «Нарушение правил, установленных для борьбы с болезнями и вредителями растений».
Кроме того, как подчеркивается, это первое уголовное дело в России, связанное с пчелами.
Ранее был назван огромный ущерб от массовой гибели российских пчел.