Первое дело по факту массовой гибели пчел возбуждено в России

В Орловской губернии было возбуждено уголовное дело по факту массовой гибели пчел. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на СУ СК по региону.

Как отмечается, на одной из пасек в данном регионе было зафиксирована гибель более 300 пчелосемей.

Согласно заявлению СК, причиной гибели пчел стало нарушение правил при обработке пшеницы для борьбы с болезнями и вредителями растений

Уточняется, что следствие возбудило дело по статье «Нарушение правил, установленных для борьбы с болезнями и вредителями растений».

Кроме того, как подчеркивается, это первое уголовное дело в России, связанное с пчелами.

Ранее был назван огромный ущерб от массовой гибели российских пчел.