Выплаты на первого и второго ребенка получат больше россиян

Госдума на заседании в среду приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, увеличивающий число семей, получающих пособия на первого и второго ребенка, сообщает ТАСС.

Документ вводит новый критерий нуждаемости, за счет чего и произойдет изменение. На данный момент, пособия доступны лишь семьям, среднедушевой доход которых меньше полуторакратной величины прожиточного минимума трудоспособного населения в регионе. С момента вступления закона в силу, этот показатель сместится до двукратной величины.

Законопроект также увеличит срок ежемесячных выплат в связи с рождением первого или второго ребенка, а также период, в который можно будет осуществить подачу заявления о выплате.

Ранее Госдума приняла закон об использовании шпионских гаджетов.