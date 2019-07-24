Закон о выплате детских пособий приняли в Госдуме

В Госдуме принят закон, который позволит большему числу семей получать ежемесячные выплаты на первого или второго ребенка, сообщает РИА «Новости».

На данный момент, такие пособия доступны лишь семьям, среднедушевой доход которых меньше полуторакратной величины прожиточного минимума трудоспособного населения в регионе.

По имеющейся информации, с момента принятия законопроекта, в число нуждающихся семей войдут те, чей доход ниже двукратной величины нынешнего показателя.

Документ также увеличивает срок ежемесячных выплат в связи с рождением первого или второго ребенка. Кроме того, срок на подачу заявления о выплате также станет больше. С полутора лет его увеличат до трех.

Ранее Госдума запретила выдавать россиянам займы под залог жилья.