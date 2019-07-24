Больше семей смогут получить пособия для детей

Госдума приняла закон, позволяющий получать пособия на первого и второго ребенка большему количеству семей, сообщает РИА «Новости».

Сейчас выплаты имеют права получать семьи, в которых размер среднедушевого дохода меньше в полтора раза вылечены прожиточного минимума трудоспособного населения в регионе.

Закон позволит предоставлять пособия семьям, где доход ниже двукратной величины этого показателя.

С полутора до трех лет увеличится время, когда можно будет подать заявление о выплате со дня рождения ребенка.

Также возрастет срок выплат в связи с рождением первого или второго ребенка. Сначала до годовалого возраста, а после подачи заявления до двух и трех лет.

Отмечается, что изменения коснуться 70% семей, где родился первый или второй ребенок.

Ранее Минтруд сообщил о размере пособий по безработице в 2020 году.