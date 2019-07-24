Сбор за покупки из-за границы захотели повысить вдвое

Минфин предложил вдвое повысить таможенный сбор при ввозе товаров из-за рубежа для личного пользования, передает РИА «Новости».

Ожидается, что сумма сбора будет повышена до 500 рублей. Новые правила, предположительно, вступят в силу с первого января 2020 года.

Исключения составят автомобили, водные и воздушные суда для личного пользования.

В настоящее время покупатели зарубежных интернет-магазинов, которые заказывают товары на сумму свыше €500 в месяц или более 31 килограмма, платят сбор в размере 250 рублей.