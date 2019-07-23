Стала известна самая распространенная зарплата по России

Названа самая распространенная зарплата россиян. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на Росстат.

По мнению экспертов, большинство граждан в России получают 23,5 тыс. рублей в месяц. Это модальный показатель за апрель 2019 года. Именно эта цифра отражает реальный доход большинства россиян.

Росстат также отмечает, что средний показатель зарплаты в этом месяце составил 47,7 тысячи рублей.

Разница между этими показателями свидетельствует о неравенстве в обществе.

Ранее сообщалось, что Росстат посчитал число россиян, которые ежемесячно получают больше миллиона рублей.