Четверть российской воды оказалась подделкой

Глава «Ростеха» Сергей Чемезов заявил, что более четверти продаваемой в России питьевой воды — подделка, сообщает РИА «Новости».

В городах процент фальсификации варьируется от 25% до 30%. В некоторых же регионах страны эта цифра достигает 80%, заявил специалист на представлении годового отчета президенту России Владимиру Путину.

Он пояснил, что улучшить ситуацию может только введение требования на маркировку данного продукта.

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко, в свою очередь, добавила, что такое решение уже продумывается.

Ранее ученые выяснили, что сок вызывает рак.