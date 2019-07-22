Назван процент поддельной воды в России

30% процентов питьевой воды в российских магазинах оказались поддельными. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на «Ростех».

По информации источника, средний показатель фальсифицированной воды на прилавках супермаркетов составляет 30%, а в некоторых регионах достигает 80%.

По мнению «Ростеха», бороться с проблемой поддельной воды можно, если ввести обязательную маркировку продукции.

Ранее сообщалось, что рынок поддельных люксовых товаров в России обогнал легальный. https://www.gazeta.ru/business/news/2019/07/08/n_13185553.shtml