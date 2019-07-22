Стало известно количество поддельной питьевой воды в России

Глава Ростеха Сергей Чемезов заявил, что более четверти продаваемой питьевой воды в РФ является подделкой, сообщает РИА «Новости»

Процент подделок варьируется от 25 до 30%, заявил он, представляя годовой отчет президенту России Владимиру Путину.

По его словам, в некоторых регионах эта цифра доходит до 80%.

Чемезов отметил большое количество сомнительной продукции в продаже.

В этой связи Чемезов отметил, что нужно быстрее приступить к маркировке воды.