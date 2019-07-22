Рябинович хочет купить у Коломойского телеканал «1+1»

Сооснователь украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Вадим Рабинович заявил, что намерен купить у олигарха Игоря Коломойского телеканал «1+1», передает РИА «Новости».

«С Коломойским и каналом «1+1», вот я с ними готов идти в коалицию», — сказал он.

Рябинович заявил, что владел каналом, но когда он решил его продать, «из него зделали убожище, которое издевается над людьми».

Он добавил, что готов выкупить телеканал обратно.

Ответа на это предложение не поступало.