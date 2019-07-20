Цены на бензин взлетели в Грузии

Цены на бензин снова повысились в Грузии. Об этом сообщает Первый канал Грузии.

Многие заправочные станции установили новые цены на бензин, которые увеличились на на 0,05 лари (1,1 рубль), аналогично с началом июля.

Отмечается, что причинами возрастания стоимости на бензин были названы обесценивание грузинского лари и рост цен на горючее на международных рынках.

Председатель Союза импортеров нефтепродуктов Вано Мтвралашвили заявил, что на 0,06 — 0,12 лари (1,32 — 2,63 рубля) подорожали нефтепродукты в Грузии.

Ранее сообщалось, что грузинский лари пробил дно.