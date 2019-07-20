Пиво в России предлагают не считать за алкоголь

В Министерстве промышленности и торговли России выступили с предложением о смягчении ограничения на розничную продажу пива. Об этом информирует РИА «Новости» со ссылкой на созданный ведомством проект стратегии развития торговли на 2019-2025 годы.

Сообщается, что данную инициативу предложили для того, чтобы возвратить пенному напитку самостоятельный статус.

Таким образом, в министерстве надеются смягчить ограничения на розничную торговлю пива, которые сейчас предусмотрены для всей алкогольной продукции.

Отмечается, что ведомство в ближайшее время планирует переслать проект ряду ведомств для согласования.

Ранее сообщалось, что с помощью пива можно вычислить рак.