Иран сделал заявление об экипаже задержанного танкера

Власти Ирана сделали заявление относительно членов экипажа британского танкера Stena Impero, который был задержан в Ормузском проливе. Об этом сообщает Reuters.

Согласно заявлению иранского государства, все пассажиры танкера останутся на борту судна до окончания расследования.

Также в Иране заявили, что до того, как судно было задержано, оно «было вовлечено в инцидент» с участием иранского рыболовецкого судна.

До этого стало известно, что Иран захватил британский танкер за «нарушение международных правил».

Спустя время появилась информация, что на борту судна находятся 23 человека, среди них — трое россиян.

После этого Британия пригрозила Ирану последствиями из-за задержанного танкера.