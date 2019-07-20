Путин перенес саммиты БРИКС и ШОС в Петербург
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Российский президент Владимир Путин заявил, что переносит из Челябинска в Санкт-Петербург саммиты БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, КНР, ЮАР) и Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), передает РИА «Новости».
По словам Путина, он принял решение перенести проведение саммитов в другой российский город, но некоторые запланированные мероприятия останутся в Челябинске.
Путин намекнул, что перенос связан с большим количеством приезжающих участников на саммиты.
«В Челябинске будем проводить ряд мероприятий, но сам саммит - в Санкт-Петербурге», — уточнил Путин.