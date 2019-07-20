Путин перенес саммиты БРИКС и ШОС в Петербург

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Президент России Владимир Путин во время посещения Уральского федерального университета (УрФУ) имени... Президент России Владимир Путин во время посещения Уральского федерального университета (УрФУ) имени...
Президент России Владимир Путин во время посещения Уральского федерального университета (УрФУ) имени...
Алексей Дружинин/РИА «Новости»

Российский президент Владимир Путин заявил, что переносит из Челябинска в Санкт-Петербург саммиты БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, КНР, ЮАР) и Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), передает РИА «Новости».

По словам Путина, он принял решение перенести проведение саммитов в другой российский город, но некоторые запланированные мероприятия останутся в Челябинске.

Путин намекнул, что перенос связан с большим количеством приезжающих участников на саммиты.

«В Челябинске будем проводить ряд мероприятий, но сам саммит - в Санкт-Петербурге», — уточнил Путин.

Ранее Путин потребовал от БРИКС добиваться реформы МВФ.