Путин перенес саммиты БРИКС и ШОС в Петербург

Российский президент Владимир Путин заявил, что переносит из Челябинска в Санкт-Петербург саммиты БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, КНР, ЮАР) и Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), передает РИА «Новости».

По словам Путина, он принял решение перенести проведение саммитов в другой российский город, но некоторые запланированные мероприятия останутся в Челябинске.

Путин намекнул, что перенос связан с большим количеством приезжающих участников на саммиты.

«В Челябинске будем проводить ряд мероприятий, но сам саммит - в Санкт-Петербурге», — уточнил Путин.

Ранее Путин потребовал от БРИКС добиваться реформы МВФ.