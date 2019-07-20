Задержанный Ираном танкер потерял связь с миром

Британский танкер Stena Impero, который иранская сторона задержала в Ормузском проливе, не выходит на связь. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управляющую судном компанию Northern Marine Management.

По их данным, члены экипажа перестали реагировать на сигналы о связи. Компания считает, что экипаж танкера потерял контроль над судном.

Также в Northern Marine Management отметили, что Stena Impero не нарушал никаких правил и международных норм.

Ранее сообщалось, что Британия пригрозила Ирану последствиями из-за задержанного танкера.

Иран задержал британский танкер в Ормузском проливе 19 июля. Причиной этого стало то, что судно якобы нарушило международные нормы. На нем находятся трое россиян и еще 20 человек из Латвии, Филиппин и Индии.