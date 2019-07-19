В МИД оценили разговоры о компенации Минску по налоговому маневру

Замглавы МИД РФ Григорий Карасин заявил, что некорректно говорить о какой-то компенсации для Минска, передает РИА «Новости».

Он отметил, что речь может идти о возможном содействии в смягчении последствий.

Карасин заявил, что налоговый маневр — это суверенное право России.

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