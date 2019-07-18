«Нафтогаз» напомнил о готовности к переговорам по транзиту газа

close
РИА «Новости»

Украинский «Нафтогаз» готов работать над договорами по транзиту газа при согласии РФ, заявил исполнительный директор компании Юрий Витренко, сообщает РИА «Новости»

Он отметил, что в Киеве согласны с вариантом вице-президента Еврокомисии Мароша Шефчовича, так как все условия этих договоров будут стандартными в Европе, а не заключаться в интересах одной из сторон.

Ранее сообщалось, что «Нафтогаз» рассказал о сути нового иска «Газпрома» в стокгольмском арбитраже.