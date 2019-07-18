«Нафтогаз» напомнил о готовности к переговорам по транзиту газа

Украинский «Нафтогаз» готов работать над договорами по транзиту газа при согласии РФ, заявил исполнительный директор компании Юрий Витренко, сообщает РИА «Новости»

Он отметил, что в Киеве согласны с вариантом вице-президента Еврокомисии Мароша Шефчовича, так как все условия этих договоров будут стандартными в Европе, а не заключаться в интересах одной из сторон.

Ранее сообщалось, что «Нафтогаз» рассказал о сути нового иска «Газпрома» в стокгольмском арбитраже.