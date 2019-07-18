Путин оценил договоренности Медведева с Медведчуком

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РИА «Новости»

Президент РФ Владимир Путин назвал вполне реализуемыми договоренности по газовым вопросам премьер-министра Дмитрия Медведева и украинского политика Виктора Медведчука, сообщает РИА «Новости».

«Разумеется, правительство мне докладывает о ваших встречах и обсуждаемых темах», — отметил Путин.

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