Как Россия планирует избавиться от «грязной нефти», сообщает Reuters

Компанию «Трнснефть», которая является оператором российского участка нефтепровода «Дружба», подозревают в подмешивании «грязной нефти» в чистый продукт с целью постепенной очистки системы нефтепроводов. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что во вторник, 16 июля, на прошедшем совещании Министерства энергетики компании не нашли альтернативного решения проблемы труб от грязного нефтепродукта.

Уточняется, что такое решение может привести к снижению качества российской нефти Urals, предназначенной для экспорта. Добавление «грязного» сырья приведет к увеличению содержания в нефти хлорорганики, чьи показатели не должны значится выше 6 ppm, до, например, 5 ppm в Приморске и Новороссийске.

Кроме того, повышенное количество хлорорганики может продлиться до 2020-2021 годов.

Нефтяные компании выступили против такой идеи по очистке, заявив, что за снижением качества нефти последует и уменьшение ее цены. Представители организаций намерены разработать альтернативный вариант решения проблемы.

Ранее иностранные СМИ сообщили, что по «Дружбе» снова идет грязная нефть.