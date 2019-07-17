Эксперт оценил введение электронных паспортов в России

Россия может стать первой страной, где жители откажутся от бумажной версии паспортов и перейдут на электронные документы. Об этом заявил гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин, комментирую RT сообщения о нововведениях в области документов.

Он отметил, что идея создания электронных документов была в головах властей уже давно, но пока ни одна страна в мире не обходилась без бумажных и пластиковых паспортов.

«Это, конечно, красиво, но на практике достаточно сложно», — добавил Мухин.

По его мнению, эта идея заманчива, но, вероятно, россияне предпочтут все же хранить бумажные паспорта дома на всякий случай.

Ранее сообщалось, что россиянам показали их будущие паспорта.

Также были названы сроки окончания действия бумажных паспортов.