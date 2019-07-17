Кредитная нагрузка россиян резко возросла

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Подготовленный СРО НАПКА обзор закредитованности россиян свидетельствует, что им в среднем нужно около 11 ежемесячных зарплат для погашения кредитов. Об этом пишут «Известия».

Отмечается, что 2,3 млн жителей России, у которых есть кредитные обязательства, ограничиваются прожиточным минимумом после кредитных выплат.

«…почти 10% граждан, имеющих кредиты, или балансируют у черты бедности, или находятся в зоне риска», — говорится в материале.

Уточняется, что сравнение показателей пяти месяцев этого года с аналогичным периодом прошлого года свидетельствует о росте кредитования физлиц на 23%, его объем составляет 16 трлн руб. При этом у 75% экономически активных россиян имеются обязательства по кредитам.

Ранее глава Счетной палаты России Алексей Кудрин заявил, что в росте потребительского кредитования в РФ критическая черта пока не пройдена.