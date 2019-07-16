В Совфеде не поддержали возвращение курилок в аэропорты

Социальный комитет Совета Федерации не поддержал законопроект о возвращении курительных комнат в аэропортах, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главу комитета Валерия Рязанского.

По мнению экспертов, возвращение курилок может спровоцировать скачок в потреблении табака.

В сообщении также говорится, что данная мера ослабляет государственную политику по ограничению табакокурения.

Окончательное решение по законопроекту будет принято позже Советом палаты.

Ранее Госдума одобрила возвращение курилок в аэропорты.