В Совфеде не поддержали возвращение курилок в аэропорты
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Социальный комитет Совета Федерации не поддержал законопроект о возвращении курительных комнат в аэропортах, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главу комитета Валерия Рязанского.
По мнению экспертов, возвращение курилок может спровоцировать скачок в потреблении табака.
В сообщении также говорится, что данная мера ослабляет государственную политику по ограничению табакокурения.
Окончательное решение по законопроекту будет принято позже Советом палаты.