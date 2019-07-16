Эксперты: выход «Победы» снижает цены на региональных маршрутах

Выход лоукостера «Победа» на региональные маршруты снижает стоимость полетов по данному направлению, пришли к выводу в Aviasales. Например, с запуском сегодня рейса Москва - Горно-Алтайск зафиксировано снижение чека на перелет на 8%.Самый дешевый билет в оба конца обойдется в 13 300 рублей. Для сравнения, цена S7 с вылетом в этот же день - 14 488 руб.

«Ранее в этом году лоукостер объявил о старте рейсов из Москвы в Ульяновск (с 30 марта) и Омск (с 3 апреля). По этим направлениям стоимость перелетов снизилась на 12 и 4% соответственно», — говорится в сообщении билетного агрегатора.

Aviasales также прогнозирует удешевление перевозок между Москвой и Саратовом – там «Победа» начнет летать с 20 августа. Сейчас билеты на этом направлении стоят от 2 тыс. рублей.

«Победа» входит в группу «Аэрофлот», начала полеты в конце 2014 года. В 2015 году Aviasales впервые признал лоукостера ценовым лидером. Тогда эксперты выяснили, что на маршрутах, где начинает летать «Победа», стоимость билетов у других авиакомпаний снижается на 20%.