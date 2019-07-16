В Кремле отреагировали на идею конфискации имущества коррупционеров

Идея конфискации имущества коррупционеров нуждается в проработке экспертами, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

Комментирую предложения председателя СК Александра Бастрыкина, Песков отметил, что в Кремле пока не обсуждали его идеи о конфискации имущества коррупционеров и о доступе следователей к банковской тайне по делам о взяточничестве.

Песков отметил, что каких-то решений пока не принималось.