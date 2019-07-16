«Символический характер»: Совфед о санкциях ЕС против Турции

Член комитета Совфеда по международным делам Олег Морозов прокомментировал санкции ЕС, введенные против Турции. Об этом сообщает РИА «Новости».

До этого стало известно, что ЕС одобрил наказание Турции санкциями.

По его словам, данные санкции носят символический характер и направлены лишь на то, чтобы обозначить позицию относительно бурения, которое Турция ведет в водах Кипра.

«Санкции призваны указать Турции, что Евросоюз не согласен с такими односторонними действиями», — отметил Морозов.

Он также подчеркнул, что Россия не поддерживает санкционную политику и призывает решать конфликты политическими инструментами.

Ранее Турция отреагировала на санкции ЕС.