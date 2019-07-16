ЕС продлил санкции против КНДР

Евросоюз решил последовать примеру США и продлить санкции против Северной Кореи. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на советующее заявление Совета ЕС.

Как отмечается, санкционные меры вновь коснутся физических и юридических лиц КНДР. Причиной их введения — разработка ядерного оружия и баллистических ракет в стране.

В документе говорится, что Совет решил не размораживать активы и снимать ограничения по передвижению с 57 человек и девяти юридических лиц. Также в санкционном списке ЕС числятся 80 физических и 75 юридических лиц из КНДР, о которых ранее упоминал Совбез ООН.

Ранее сообщалось, что США продлили санкций против КНДР. Тогда речь шла о санкциях, которые также были нацелены на предотвращение распространения ядерного оружия КНДР.