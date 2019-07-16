В ЕС решили перестать помогать Турции в отместку за Кипр

В Совете Евросоюза решили уменьшить количество помощи, которую планировали выделить турецкой стороне в 2020 году, так как считают, будто страна вела бурение в территориальных водах Кипра. Об этом говорится в сообщении Совета, передает РИА «Новости».

Как отмечается, Совет ЕС принял такое решение после предложения Комиссии, которая также выступила за то, чтобы «пересмотреть кредитную деятельность» в Турции.

Ранее глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что действия турецкой стороны в исключительной экономической зоне Кипра неприемлемы, поэтому страну накажут.

До этого стало известно, что в Кипре нашли месторождения газа. Однако турецкая сторона направила туда буровое судно «Фатих».

Кипр разделен с 1974 года турецким военным вторжением: юг острова контролирует признанная Республика Кипр, на севере существует самопровозглашенная Турецкая республика.