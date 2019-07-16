В Минэкономразвития открестились от участия в массовой гибели пчел

В Министерстве экономического развития России (МЭР) заявили, что контроль и надзор за применением агрохимикатов не были полностью изъяты у Россельхознадзора, а их разделили между собой несколько ведомств. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на пресс-службе МЭР.

До этого в Россельхознадзоре попросили вернуть полномочия по контролю над применением агрохимикатов Минсельхозу, так как на протяжении последних восьми лет должный контроль за применением средств защиты растений не был обеспечен.

В Минэкономразвития открестились от данных, что контроль над применением пестицидов был прекращен в 2011 году и назвали это заявление преждевременным. По мнению ведомства, вся проблема кроется в том, что в стране нет необходимого урегулирования вопросов применения и использования агрохимикатов.

Также в ведомства подчеркнули, что нужно организовать координирующую работу по сбору сведений с предприятий, распыляющих химические препараты для борьбы с вредителями. Потом эти данные передать пчеловодам, чтобы сохранить жизни многих российских пчел.