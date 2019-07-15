Путин заинтересовался семейным бизнесом

Президент России Владимир Путин во время встречи с главой Торгово-промышленной палаты РФ Сергеем Катыриным одобрил его предложение, связанное с упрощением ведения семейного бизнеса. Об этом информирует RNS.

Как отмечается, Катырин попросил Путина ввести в законодательство понятия «семейный патент» и «семейное предпринимательство». По его словам, это позволит избежать оформления документов по отчетности внутри семьи.

Катырин также отметил, что данная мера узаконит трудовые отношения между участниками семейного бизнеса.

Путин поддержал выдвинутые предложения.

По словам президента, нужно тщательно описать, что такое семейный бизнес, чтобы позволить людям полноценно работать.

Ранее Катырин рассказал о переходе российского и зарубежного бизнеса на расчеты в национальных валютах.