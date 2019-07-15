Налоговая арестовала счета «Синергии»

ФНС заблокировала счета минимум шести компаний, связанных с крупнейшим частным университетом «Синергия». Об этом сообщает The Bell.

Отмечается, что блокировка произошла из-за долгов университета перед бюджетом .

Также под блокировку попали счета минимум четырех компаний ректора «Синергии» Вадима Лобова.

Сумма долга неизвестна, однако, по некоторым данным, она составляет по меньшей мере 27,3 млн руб.

Кроме того, после блокировки сам Лобов совместно с бизнес-партнером Григорием Аветовым продали основное продающее программы МВА и устраивающее семинары в «Синергии» юридическое лицо бизнес-школы.

Таинственный гражданин Гватемалы Мариано Геррера стал новым владельцем, однако представители университета отмечают, что не знают такого человека, и что «Синергия» остается в группе компаний.