Украинскую продукцию захотели вернуть в Россию

Лидер партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко заявил, что украинские товары могут вскоре вернуться на прилавки российских магазинов. Об этом он сказал в эфире «112 Украина».

Он отметил, уже существуют некоторые договоренности между предприятиями Украины. Бойко добавил, что в результате возвращения украинских товаров на рынок РФ около пяти тысяч человек получат новую работу.

«Мы восстановили этим решением примерно пять тысяч рабочих мест и получили рынок в России примерно на $100 млн», — добавил Бойко.

Также он подчеркнул, что возвращение Украина на российский рынок помогут не только найти работу жителям страны, но и укрепить национальную валюту — гривну, которая ослабела из-за политики киевских властей.