Арестован экс-замглавы ПФР

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Замглавы ПФР Алексей Иванов Замглавы ПФР Алексей Иванов
Замглавы ПФР Алексей Иванов
Сайт Пенсионного фонда России

Басманный суд Москвы арестовал экс-замруководителя Пенсионного фонда России Алексея Иванова, которого подозревают в получении взятки в особо крупном размере, передает РИА «Новости».

Он помещен под стражу на 2 месяца, до 9 сентября.

Ранее экс-замглавы ПФР признал вину в получении взятки в 4,4 млн рублей. Он сам написал явку с повинной.