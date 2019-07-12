В Кремле отметили злоупотребление в уничтожении санкционки

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Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал идею отказаться от уничтожения санкционки. Об этом сообщает РИА «Новости».

Песков добавил, что главное не превращать это поле деятельности в злоупотребление.

Он отметил важность того, чтобы санкционные продукты оставались санкционными.

Пресс-секретарь президента также заявил, что администрирование санкционных продуктов остается важным вопросом, поэтому продукцию уничтожают, а не используют как-то иначе.

Ранее в правительстве предложили прекратить уничтожение санкционных продуктов. Вице-премьер Алексей Гордеев, комментируя инициативу Роспотребнадзора запретить уничтожать продукты питания.