В Кремле отметили злоупотребление в уничтожении санкционки
Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал идею отказаться от уничтожения санкционки. Об этом сообщает РИА «Новости».
Песков добавил, что главное не превращать это поле деятельности в злоупотребление.
Он отметил важность того, чтобы санкционные продукты оставались санкционными.
Пресс-секретарь президента также заявил, что администрирование санкционных продуктов остается важным вопросом, поэтому продукцию уничтожают, а не используют как-то иначе.
Ранее в правительстве предложили прекратить уничтожение санкционных продуктов. Вице-премьер Алексей Гордеев, комментируя инициативу Роспотребнадзора запретить уничтожать продукты питания.