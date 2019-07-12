Россияне останутся без Visa и MasterCard

Международные платежные системы могут покинуть территорию России, если Госдума и Центрабанк примут новые положения закона «О национальной платежной системе». Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Законопроект запрещает российским дочерним компаниям международных платежных систем (МПС) приостанавливать проведение расчетов по картам пострадавших от санкций банков.

Дочерние структуры из реестра Центрабанка есть у Visa, MasterCard, China Union Pay, JCB и др.

Если закон будет принят, то введут понятие «иностранная платежная система», не включающее в себя включенные в реестр ЦБ МПС. Они будут приравниваться к просто «платежной системе», что обяжет МПС, функционирующим в России, внести изменения в работу на нашем рынке.

Платежным системам будут даны 180 дней с момента вступления закона в силу на выполнение соответствующих правил.

Ранее сообщалось, что российские банки обязали выпускать только бесконтактные карты Visa.