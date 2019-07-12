Центробанк отозвал лицензию у НКО «21 век»

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у небанковской кредитной организации «21 век» за нарушение законодательства. Об этом говорится на сайте регулятора.

Лицензию отозвали так как организация не нарастила капитал до минимальной величины, установленной федеральным законом.

Кредитная организация Санкт-Петербурга занимает 463-е место по величине активов в банковской системе.

Отмечается, что организация не является участником системы страхования вкладов.