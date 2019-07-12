Центробанк отозвал лицензию у НКО «21 век»

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Здание Центрального банка России на Неглинной улице в Москве, март 2018 года Здание Центрального банка России на Неглинной улице в Москве, март 2018 года
Здание Центрального банка России на Неглинной улице в Москве, март 2018 года
Артем Сизов/«Газета.Ru»

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у небанковской кредитной организации «21 век» за нарушение законодательства. Об этом говорится на сайте регулятора.

Лицензию отозвали так как организация не нарастила капитал до минимальной величины, установленной федеральным законом.

Кредитная организация Санкт-Петербурга занимает 463-е место по величине активов в банковской системе.

Отмечается, что организация не является участником системы страхования вкладов.