Трамп признался в недоверии к криптовалютам

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что не доверяет криптовалютам и другим не советует. Об этом он написал в твиттере.

По его мнению, крипторвалюты — это не деньги, ведь их стоимость держится на воздухе.

«Я не поклонник биткойна и других криптовалют, это не деньги», — подчеркнул Трамп.

Трамп посоветовал крупным компаниям получить лицензии от банков и работать в рамках банковского регулирования.

Ранее сообщалось, что криптовалюту Facebook назвали угрозой в США.