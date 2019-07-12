Глава программы по производству Boeing 737 уходит в отставку, пишут СМИ

Источник в компании Boeing сообщил, что руководитель программы 737 Эрик Линдблад уходит в отставку после года пребывания на этом посту, сообщает Bloomberg.

Как отмечается, Линдблад хотел уволиться еще в 2018 году, вероятно, после двух крупных авиакатастроф с участием лайнеров Boeing 737 MAX, в результате которых в Эфиопии и Индонезии при крушении погибли 346 человек.

Агентство уточняет, что место Линдблада займет глава подразделения, создающий новую модель Boeing среднего класса, Марк Дженкс.

Ранее глава Boeing покаялся перед родственниками за катастрофы.

После аварий с лайнерами Lion Air и Ethiopian Airlines в октябре и марте, в которых погибли 346 человек, экспертное сообщество и пилоты раскритиковали компанию Boeing.

В ноябре 2018 года разбился Boenig 737 MAX индонезийской Lion Air, погибли 189 человек. В марте 2019 года Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines разбился с 157 людьми на борту