Минтруд предложил новый прожиточный минимум
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Министерство труда предложило установить прожиточный минимум за II квартал 2019 года в размере 11 185 рублей, сообщает RNS.
Для детей предлагается установить сумму в 11 004 рубля.
Для людей трудоспособного возраста — 12 130 рублей, для пенсионеров – 9236 рублей.
Проект приказа министерства опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Таки образом данные величины по сравнению с I кварталом выросли на 4%, 4,1%, и 3,8% соответсвенно.