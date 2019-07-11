США стали свидетелями попытки кораблей Ирана остановить британский танкер

В США заявили, что с высоты видели, как пять иранских кораблей пытались помешать британскому танкеру в Ормузском проливе. Об этом рассказал представитель пресс-службы Центрального командования США Билл Урбан, передает РИА «Новости».

До этого CNN со ссылкой на источники сообщил, что британский корабль подвергся нападению иранских военных КСИР, когда выходил из Персидского залива и собирался в Ормузский пролив. Они пытались повлиять на направление британского корабля, но у них ничего не вышло, так как танкер Британии нацелил оружие на иранские танкеры.

По словам Урбана, американский самолет был в небе над проливом и все заснял на видео. Также он отметил, что эти действия Ирана создают угрозу судоходству на воде, а также начинают влиять на мировую экономику, поэтому нужно защитить и сохранить «основу глобального процветания».

В настоящее время официальные лица Британии подтвердили, что корабль был в том регионе и заявили, что он выполнял «роль по обеспечению безопасности на море».

Ранее сообщалось, что иранские корабли попытались остановить британский танкер.