Медведев назвал способы решения газового спора с Украиной
Премьер-министр Дмитрий Медведев назвал два способа решить проблему транзита газа через Украину, передает корреспондент «Газеты.Ru».
«Один из них самый простой — это сохранение действия тех контрактов, которые существуют», — заявил Медведев.
Также он назвал второй способ решить проблему с транзитом газа через территорию Украины.
Он считает, что для этого может быть создан консорциум.
Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев встретился с лидерами украинской оппозиции.