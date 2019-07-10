Медведев назвал способы решения газового спора с Украиной

Премьер-министр Дмитрий Медведев назвал два способа решить проблему транзита газа через Украину, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Один из них самый простой — это сохранение действия тех контрактов, которые существуют», — заявил Медведев.

Также он назвал второй способ решить проблему с транзитом газа через территорию Украины.

Он считает, что для этого может быть создан консорциум.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев встретился с лидерами украинской оппозиции.