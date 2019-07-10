Орешкин пообещал кадровые решения в госкомпаниях

Министр экономического развития Макси Орешкин призвал ужесточить контроль над выполнением ключевых показателей эффективности (KPI) в компаниях, с государственной долей свыше 50%. Об этом сообщат РИА «Новости».

По данным пресс-службы Минэкономразвития, кадровые решения будут приниматься после мониторинга. Это касается и совета директоров.

Контролировать меру по повышению качества корпоративного управления будет заместитель министр экономического развития Оксана Тарасенко.

Ведомство также будет следить за KPI, если показатели невозможно утвердить из-за реорганизации компании, банкротства или ее ликвидации.

Отмечается, что правительство уже рекомендовало связать вознаграждение руководства госкомпаний с достижением целевых показателей эффективности работы.

Ранее Орешкин возмутился досрочной публикацией данных Росстата.