В «Красное и Белое» пришли с обысками
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Правоохранительные органы совместно с федеральной налоговой службой проводят проверку в челябинском офисе алкогольной компании «Красное & Белое». Об этом сообщает ТАСС.
В компании заявили, что проверка проводится с целью подтверждения деловых связей между контрагентом и алкосетью.
Отмечается, что проверяющие ведут себя очень конкретно. Компания предоставляет всю запрашиваемые данные.
В декабре 2018 года в челябинском офисе «Красного & белого» также проводились обыски. Их подозревали в обороте поддельной продукции, а также в неуплате налогов.
Ранее сообщалось, что «Дикси», «Бристоль» и «Красное & белое» решили объединиться.