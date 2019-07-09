В «Красное и Белое» пришли с обысками

Правоохранительные органы совместно с федеральной налоговой службой проводят проверку в челябинском офисе алкогольной компании «Красное & Белое». Об этом сообщает ТАСС.

В компании заявили, что проверка проводится с целью подтверждения деловых связей между контрагентом и алкосетью.

Отмечается, что проверяющие ведут себя очень конкретно. Компания предоставляет всю запрашиваемые данные.

В декабре 2018 года в челябинском офисе «Красного & белого» также проводились обыски. Их подозревали в обороте поддельной продукции, а также в неуплате налогов.

Ранее сообщалось, что «Дикси», «Бристоль» и «Красное & белое» решили объединиться.