Названо условие для возобновления грузинского авиасообщения в Россию

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Минтранс назвал условие для возобновления перелетов грузинских авиакомпаний между Россией и Грузией. Об этом сообщает ТАСС.

Грузинская сторона должна погасить за должности по аэронавигационному обслуживанию, а также предоставить России программы авиационной безопасности компаний Georgian Airways и MyWay Airlines и их аудита, заявил руководитель пресс-службы Министерства транспорта РФ Александр Волков.

Ранее был раскрыт ущерб Грузии от потери российских туристов.

21 июня российский президент Владимир Путин подписал указ, запрещающий российским авиакомпаниям перевозить граждан России в Грузию, документ вступил в силу 8 июля.