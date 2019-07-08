Названо условие для возобновления грузинского авиасообщения в Россию
Минтранс назвал условие для возобновления перелетов грузинских авиакомпаний между Россией и Грузией. Об этом сообщает ТАСС.
Грузинская сторона должна погасить за должности по аэронавигационному обслуживанию, а также предоставить России программы авиационной безопасности компаний Georgian Airways и MyWay Airlines и их аудита, заявил руководитель пресс-службы Министерства транспорта РФ Александр Волков.
Ранее был раскрыт ущерб Грузии от потери российских туристов.
21 июня российский президент Владимир Путин подписал указ, запрещающий российским авиакомпаниям перевозить граждан России в Грузию, документ вступил в силу 8 июля.