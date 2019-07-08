Пушков отреагировал на резолюцию ОБСЕ против «Северного потока — 2»

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Российский сенатор Алексей Пушков в твиттере прокомментировал резолюцию Парламентской ассамблеи ОБСЕ против «Северного потока — 2» и «Турецкого потока».

По его словам, данная резолюция показывает то, что противники «Северного потока — 2» не сложили «оружия».

«Это попытка оказать давление на ФРГ, Австрию и другие страны», — написал Пушков.

Он также добавил, что практическое значение резолюции ОБСЕ «ничтожно».

Ранее сообщалось, что ПА ОБСЕ приняла резолюцию против «Северного потока — 2».