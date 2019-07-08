Пушков отреагировал на резолюцию ОБСЕ против «Северного потока — 2»
Российский сенатор Алексей Пушков в твиттере прокомментировал резолюцию Парламентской ассамблеи ОБСЕ против «Северного потока — 2» и «Турецкого потока».
По его словам, данная резолюция показывает то, что противники «Северного потока — 2» не сложили «оружия».
«Это попытка оказать давление на ФРГ, Австрию и другие страны», — написал Пушков.
Он также добавил, что практическое значение резолюции ОБСЕ «ничтожно».
Ранее сообщалось, что ПА ОБСЕ приняла резолюцию против «Северного потока — 2».