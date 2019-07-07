Названы самые подорожавшие продукты

Росстат назвал наиболее подорожавшие по итогам 2018 года продукты. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

Отмечается, что в 17 раз рост цен на пшено и капусту превзошел в 2018 году общий уровень инфляции.

Третьим в списке стало газомоторное топливо, преимущественно бензин, цена на которое увеличились ввиду роста цен на нефть.

Также в 2018 году на 28,3 и 25,9% поднялись цены на сахар и яйца соответственно.

Кроме того, в ведомстве заявили о том, что за 2018 год общий уровень инфляции составил 4,3%, однако цены на многие товары и услуги значительно ее превысили.

Ранее сообщалось, что цены на мясо могут подскочить на 10%.