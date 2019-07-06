Во Франции напомнили о плюсах «Северного потока — 2»

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Бывший сотрудник гендирекции французского казначейства Себастьян Кошар высказался по поводу значимости строительства «Северного потока — 2». Об этом пишет L'Opinion.

По его словам, прекращение контракта на транзит газа между Россией и Украиной, которое может произойти в конце этого года, может привести к «серьезному» газовому кризису на территории Европы. Кроме того, перебои в поставках вызовут значительный скачок цен. В то же время приобретение сжиженного газа у Соединенных Штатов не станет решением проблемы, так как влечет за собой затраты на покупку и транспортировку.

«Газопровод «Северный поток — 2»…позволит поставлять российский газ напрямую европейскому потребителю безопасным, конкурентоспособным и экологичным способом», — заявил Кошар.

Кошар также призвал европейские страны содействовать заключению соглашения между Москвой и Киевом.

Ранее глава компании «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев заявил, что Украине грозит техногенная катастрофа.